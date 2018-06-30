США припугнули Германию выводом войск

США припугнули Германию возможным выводом американских войск

Американские военные оценивают стоимость и последствия вывода войск США из Германии , сообщают источники.

Washington Post пишет, что Трамп поднял эту тему на встрече со своими советниками в 2018 году. Источники сообщают, что Трампа поразило количеством военнослужащих, он пожаловался, что американские союзники тратят на оборону слишком мало, передает РИА «Новости»

Источники подчеркивают, что военное ведомство США пока только изучает возможные варианты действий.

Брюсселе. Европу данная информация встревожила, европейские официальные лица пытаются понять, правда ли США собираются вывести войска, или же Трамп просто оказывает давление перед саммитом НАТО

В Совете национальной безопасности Белого дома пояснили, что оценка, которую сейчас проводит Пентагон, является «нормой», специального распоряжения ведомству не давали. Об этом же заявил представитель Пентагона Эрик Паон. Он опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии.