Ещё
США припугнули Германию выводом войск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США припугнули Германию возможным выводом американских войск 

Деловая газета «Взгляд» 30 июня 2018
Фото: Reuters
Американские военные оценивают стоимость и последствия вывода войск США из Германии, сообщают источники.
Washington Post пишет, что Трамп поднял эту тему на встрече со своими советниками в 2018 году. Источники сообщают, что Трампа поразило количеством военнослужащих, он пожаловался, что американские союзники тратят на оборону слишком мало, передает РИА «Новости».
Источники подчеркивают, что военное ведомство США пока только изучает возможные варианты действий.
Европу данная информация встревожила, европейские официальные лица пытаются понять, правда ли США собираются вывести войска, или же Трамп просто оказывает давление перед саммитом НАТО в Брюсселе.
В Совете национальной безопасности Белого дома пояснили, что оценка, которую сейчас проводит Пентагон, является «нормой», специального распоряжения ведомству не давали. Об этом же заявил представитель Пентагона Эрик Паон. Он опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии.
Сообщения о возможном выводе войск появились на фоне растущего напряжения между президентом США и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также ЕС в целом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минск прокомментировал планы Польши разместить дивизию США Раскрыты подробности авиаудара британских ВВС вблизи базы Ат-Танф Отражена атака дронов на авиабазу Хмеймим
Комментарии  Ещё 108 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал Кириенко Героем России332
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей10
Грудинин бросил жену284
Евро преодолел психологическую отметку24
Что даст стране второй мегамост207
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
04:02
Новый вид завещания готовят для граждан
Общество Личный счет
01:35
Россия отказалась от «Фарнборо»
Армия Оружие
03:12
Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение