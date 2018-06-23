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Порошенко похвастался «Искрой»
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«Закроют небо от врага». Порошенко похвастался новыми РЛС 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко передал радиотехническим бригадам ВСУ новые радиолокационные станции. Об этом он написал в Twitter.
​"Эти станции должны закрыть украинское небо от врага", — написал политик, отметив, что комплексы были изготовлены на научно-производственном комплексе "Искра".
Как сообщает Obozrevatel, первые образцы предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и для подавления связи. Серийный выпуск этих моделей должны начать в следующем году.
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В конце прошлого года Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха". Однако пользователи соцсетей обнаружили на опубликованных видео модифицированные советские "Ураганы".
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