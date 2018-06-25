США готовятся к подземной войне

США потратят полмиллиарда долларов на подземную войну

Три четверти сухопутных войск армии США : 26 бригад из 31 имеющейся, — обучат ведению боевых действий под землей. На новую программу планируется потратить 572 миллиона долларов.

Командование заявляет, что следующая война будет вестись в мегаполисах и солдаты должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях. Им необходимы новое оборудование и навыки, чтобы воевать в полной темноте и спертом воздухе, защищаться от вражеского огня, ожи пособие по тактике ведения боя в городских коммуникациях. Особенно актуальнадающего за каждым поворотом широких, как улицы тоннелей, пишет Military.com.

Разработано и издано "подземная тема" стала на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове, поскольку КНДР располагает не только ядерным оружием, но и разветвленной системой тоннелей — в том числе ведущих в Южную Корею, — и способна скрытно перемещать по ним целые дивизии с бронетехникой.

В КНДР есть даже авиабаза, устроенная в недрах горы. Обширные сети подземных коммуникаций находятся под Москвой и другими старинными русскими городами. Наконец, тоннели активно используют террористические группировки в Ираке Сирии , говорится в пособии.

По словам анонимного источника, программа "подземных войн" рассчитана на обучение командования 26 пехотных бригад действиям в городских катакомбах. Особенности новой тактики были продемонстрированы в январе на показательных учениях в Форте Хилл, Вирджиния.

— Ведение боевых действий под землей напоминают работу подразделений при штурме зданий, но есть и особенности. Например, полная темнота и отсутствие притока кислорода. Попробуйте в таких условиях вскрыть дверь газовой горелкой, — рассказал собеседник Military.com.

Официальный представитель Пентагона отказался прокомментировать эту информацию.

На шести военных базах США имеются тренажеры, имитирующие подземные коммуникации, но лишь один из них, Тоннельный военный центр в Чина-Лейк, Калифорния достаточно велик для обучения больших подразделений. Остальные представляют собой макеты, слепленные из десятка автомобильных контейнеров. Правда, на Гавайях только что введен в строй образцовый "Учебный центр ассиметричной войны".

Для ведения боевых действий под землей подразделения планируется оснастить переносными радиостанциями MPU-5. Эти аппараты способны работать ретрансляторами и объединять в сеть надземных и подземных абонентов. Стоимость одного устройства 10 тысяч долларов. Дыхательные аппараты обойдутся армии США в $13 тыс. за штуку. Для "тоннельных войн" понадобятся также пуленепробиваемые щиты — как минимум два на отряд, — и очки ночного видения.

— Часть тяжелого оборудования для преодоления препятствий: газовые горелки, дисковые пилы, — есть в инженерных войсках. Для строительства тренажеров можно использовать старые контейнеры, которые валяются у каждого почтового отделения, — считает полковник Тоунли Хедрик, командир учебного центра в Форт Беннинг, Джорджия.

Его коллега Джейсон Демпси, имеющий опыт войны в Ираке и Афганистане , смотрит на новую затею скептически: