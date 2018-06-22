«Всеми средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их»

Как начиналась война: Минобороны рассекретило архивы

В День памяти и скорби — 22 июня — Минобороны России опубликовало копии рассекреченных документов начального периода Великой Отечественной войны. В их числе — приказы по военным округам, наградные листы и трофейная карта Третьего рейха с планом «Барбаросса».

Министерство обороны Российской Федерации в День памяти и скорби 22 июня опубликовало оцифрованные копии рассекреченных документов, относящихся к начальному периоду Великой Отечественной войны. Кроме большого количества разнообразных приказов и директив высшего военного командования СССР, были обнародованы наградные листы за личную храбрость и подвиги, документы по военным округам и трофейная немецкая карта с планом «Барбаросса», предусматривавшим разгром Советской России в ходе кратковременной кампании.

В российском военном ведомстве отметили, что портал с документами является «беспрецедентным информационным ресурсом», посвященным началу Великой Отечественной войны, и охарактеризовали роль проекта как «заслона набирающей обороты фальсификации истории». Опубликованные материалы «документально развенчивают многие лживые мифы» и становятся важными элементами в системе военно-патриотического воспитания молодого поколения, подчеркнули в Минобороны.

Поиск и оцифровку документации осуществил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ вместе с Центральным архивом военного ведомства.

В числе опубликованных документов — 1-я директива Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко , призывавшего «не поддаваться на провокационные действия» во всех военных округах Советского Союза. При этом нарком Тимошенко поставил перед войсками задачу: быть в полной боевой готовности и ожидать внезапного удара немцев или их союзников.

Кроме того, нарком обороны приказал скрытно занять в течение ночи на 22 июня огневые точки укрепрайонов на государственной границе и рассредоточить авиацию по полевым аэродромам, тщательно ее замаскировав.

Следом за приказом Тимошенко идет боевой приказ наркомобороны под номером 2: он был составлен начальником Генерального штаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала военных действий — в 07:15 часов утра.

«Немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке», — говорится в написанном от руки синим карандашом приказе.

Далее в тексте говорится, что германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли границу СССР.

Жуков «в связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии » приказал войскам «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».

Кроме того, на сайте Минобороны опубликовано большое количество уникальных документов, связанных с личными судьбами героев войны. К примеру, кратко рассказывается история 158-го истребительного полка, прикрывавшего Псковскую область , и подвиги младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева. Эти авиаторы первыми на Северном фронте совершили воздушный таран.

«С разницей в один час наши молодые отважные летчики в воздушном бою с немецкими асами пошли на таран и винтами своих самолетов отрубили хвостовое оперение гитлеровским машинам», — говорится в публикации.

Историю сопровождают цветные иллюстрации-схемы воздушных таранов. После того боя оба летчика живыми вернулись на аэродром базирования.

Здоровцев погиб 9 июля, на следующий день после получения звания Героя Советского Союза. На обратном пути в районе Пскова он встретил группу вражеских истребителей и вступил с ними в бой. Силы оказались неравны, в этом бою Здоровцев погиб. Наградную грамоту вручили уже его жене.

Судьба Петра Харитонова сложилась менее трагично: он прошел через всю войну, звание Героя получил в 1944 году, после чего был отправлен учиться в академию Военно-воздушных сил. Он окончил ее в 1952 году, а в 1955 году был уволен в запас.