Генсек ООН призвал остановить бои в Сирии

Генсек ООН призвал немедленно остановить бои на юго-западе Сирии

Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число людей, которые были перемещены на юго-западе Сирии в связи с военными действиями, за последние пару дней выросло в 2,5 раза и достигло 160 тысяч.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен военным наступлением на юго-западе Сирии и возрастающим количеством потерь среди жителей. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий", — говорится в заявлении на сайте организации.

Гутерреш также обратился ко всем сторонам с призывом уважать обязательства по международным гуманитарным законам и заключенному в 2017 году соглашению по деэскалации.