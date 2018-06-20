Американских лётчиц тайно делали бесплодными

Летчица Кейт Келли в 19 лет приехала служить на авиабазу «Джордж» (George Air Force Base) в городке Викторвилль в Калифорнии. Она поделилась с напарницами планами о замужестве. И тут же услышала ответ: «Только не вздумай забеременеть на авиабазе». Келли не придала значение данной информации и пошла выгружать коробки, сообщил портал MilitaryTimes

Уже в полёте, девушка почувствовала, что подхватила инфекцию мочевыводящих путей. Ее замучили боли и кровотечения. Врачи базы назначили ей антибиотики. Позже Келли узнала, что среди женщин в её подразделении такая инфекция была обычным делом и поняла, почему её предупреждали напарницы. Какие ещё опасности может таить авиабаза, Келли узнавать не стала. «Вы должны положиться на тех, кто обеспечивает вам безопасность», — пояснила она. Хотя признала, что гарантий этой безопасности может никто и не дать.

Лиза Маккриа служила на авиабазе «Джордж» с 1987 по 1991 год. 19-летняя жена военного, она была на втором триместре беременности, когда у неё открылось сильнейшее кровотечение. Её муж принес в отделение скорой помощи базы уже на руках, она потеряла так много крови, что не могла передвигаться. Последовала тяжёлая операция. Девушка потеряла ребёнка. Оперирующий Лизу Маккриа врач на следующий день сказал, что обнаружил в её матке столько опухолевых образований, сколько он никогда в жизни не видел. Сейчас Лизе Маккриа 50 лет.

Похожие истории рассказывали многие женщины, которые служили на бывшей авиабазе США «Джордж» (George Air Force Base). Здесь военнослужащие, в том числе женщины, подвергались серьёзному воздействию облучения и всевозможных ядохимикатов. Однако врачи авиабазы лишь «в частном порядке» предупреждали приходивших на службу девушек, что им нельзя забеременеть. Но обычно такие истории передавались из уст в уста.

Келли вышла замуж за военного, также служившего на базе. Они переехали в свое собственное жилье, после чего Келли забеременела. Но случился выкидыш. В последующие два раза история повторилась. Она так и не смогла родить детей. В 2008 году её муж умер от редкой формы рака плазмы крови. В 2012 году, врачи, опасаясь за её здоровье, удалили ей матку. Только после этого Келли начала искать причины происходящего. «Потом я узнала, что база была токсичной», — рассказала Келли.

Около 300 женщин, служивших на базе «Джордж», связались друг с другом через Facebook. Все они жаловались на опухоли в матке, невозможность выносить ребёнка. У некоторых всё же родились дети, но с врождёнными пороками. До этого они и не подозревали, что причиной их бед была служба на базе.

В 1992 году авиабаза закрылась. Однако вплоть до 2002 года она периодически использовалась для учений. Сейчас база «Джордж» находится в долгосрочной программе по очистке территории. Там остаются 33 объекта, где сконцентрированы опасные отходы. Сам водопровод утопает в залежах старого реактивного топлива. Таким образом, промышленные растворители, химические вещества, поражающие нервную, а также иммунную системы, кровь, почки и сердце, остаются в воде и почве. Кстати, Лиза Маккриа призналась, что пила воду на базе прямо из-под крана.

Кроме того, летчики подвергались облучению, работая в носовой части истребителя F-4. Источники ядохимикатов были обнаружены также и в казармах. Искусственные химикаты остались на повседневных бытовых предметах, но особенно они были сконцентрированы в горючем для запуска самолетов. Именно эти химикаты вызывали рак, бесплодие и врождённые пороки у детей, подчеркнул MilitaryTimes.

Женщины потребовали у бывшего руководства базы медицинские документы, фиксирующие их показатели здоровья, когда они служили. Оказалось, что нежелательные страницы вырваны. Некоторые записи были отредактированы чёрными маркерами. «Все это является собственностью правительства США, человек имеет права лишь ознакомиться с ними», — пояснила изданию одна из служивших дам.

Все они глубоко возмущены, что руководство базы знало обо опасности, которой подвергало военнослужащих, однако ничего об этом не сообщило. Пока пострадавшие решили собрать все имеющиеся материалы по делу авиабазы. Эта информация уже может заинтересовать СМИ, которые интересуются положением дел не только на базе «Джордж», «но и на любых других базах», подчеркивают они.