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В Сети показали плачевное состояние украинских танков
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Ходит ходуном: в Сети показали плачевное состояние украинских танков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК "Звезда"
В Сети появилось видео поломок танка Т-84У "Оплот" во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии. Запись опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах видно, что заведенная боевая машина "ходит ходуном", причем трясутся не только внутренние механизмы, но и сама пушка. Автор видео отмечает, что руководство винит солдат в "неумении стрелять", в то время как состояние танка, по его мнению, в принципе не позволяет проводить стрельбы.
Военные также пожаловались на другие недостатки танка. В частности, во время соревнований заклинило механизм заряжания, искрила проводка и не работали датчики.
Украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge. По словам одного из участников украинской команды, новые танки Т-84 "Оплот"сломались в первый же день.
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