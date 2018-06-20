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Генерал США описал победителя Третьей мировой войны
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Американский генерал описал победителя Третьей мировой войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Победителем конфликта эпохи четвертой промышленной революции не обязательно станут успешные в прошлом военные державы, сообщили на страницах War On The Rocks генерал-лейтенант (в отставке) армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета (США).
Эксперты назвали факторы, которые в войне будущего могут обеспечить преимущества одной стороне над другой. Они включают в себя, в частности, космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехнику. Специалисты отмечают, что в ходе прошлых глобальных конфликтов такие технологии фактически не использовались.
Специалисты отметили, что страны, не имеющие опыта масштабных боевых действий, но обладающие современным высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед успешными в прошлом военными державами, поскольку первым, в отличие от вторых, не требуется усилий для поддержания устаревающего оружия. Кроме того, замечают Барно и Бензаэль, на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который может исказить оценку будущего.
Отдельно эксперты отмечают роль «х-фактора».
«Простое внесение дополнительных изменений в современные системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для противников, которые успешно используют огромные глобальные преобразования», — пишут авторы.
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Комментарии13  Ещё 2 источника 
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