Генерал США описал победителя Третьей мировой войны

Американский генерал описал победителя Третьей мировой войны

Победителем конфликта эпохи четвертой промышленной революции не обязательно станут успешные в прошлом военные державы, сообщили на страницах War On The Rocks генерал-лейтенант (в отставке) армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета (США).

Эксперты назвали факторы, которые в войне будущего могут обеспечить преимущества одной стороне над другой. Они включают в себя, в частности, космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехнику. Специалисты отмечают, что в ходе прошлых глобальных конфликтов такие технологии фактически не использовались.

Специалисты отметили, что страны, не имеющие опыта масштабных боевых действий, но обладающие современным высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед успешными в прошлом военными державами, поскольку первым, в отличие от вторых, не требуется усилий для поддержания устаревающего оружия. Кроме того, замечают Барно и Бензаэль, на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который может исказить оценку будущего.

Отдельно эксперты отмечают роль «х-фактора».