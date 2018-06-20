Ещё
Калининград признали угрозой США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США признали уязвимость авианосцев на Балтике 

Рамблер 4 часа назад
Издание National Interest выяснило, будут ли военно-морские авианосцы США «бесполезны в войне против России».
Издание отмечает, что подлодки и боевые самолеты России, дислоцированные в районе Калининграда, «оснащены грозным противокорабельным оружием». Кроме того, регион хорошо защищен другими российскими системами вооружений, включая С-300В4 и С-400. Это станет вызовом «для любых американских сил, действующих в регионе во время конфликта».
Кроме того, американские авианосцы типа Nimitz или Ford «слишком велики и слишком уязвимы» для работы в пространстве Балтийского моря.
Российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» имеют дальность действия, «подходящую для эффективного удара по любому судну в Балтийском море» от Калининграда до побережья Швеции. National Interest отмечает, что некоторые версии П-800 имеют диапазон чуть менее 600 километров, благодаря чему большая часть Балтийского моря может быть покрыта российским береговым оружием.
Ранее The National Interest уже писало о потере превосходства ВМФ США на море из-за деятельности России и Китая. Издание связало это с развитием дальнобойного высокоточного оружия.
Комментарии25  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал США описал победителя Третьей мировой войны71
Durex ответит за ложь о заразных россиянах40
В России изменят цены на водку373
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю172
Москвич упал на пути в метро и поплатился11
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
01:49
Депутат прискакал на заксобрание на коне
Политика Экономика
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
00:57
Постпредство РФ оценило выход США из СПЧ ООН
Политика США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение