Калининград признали угрозой США

Издание National Interest выяснило, будут ли военно-морские авианосцы США «бесполезны в войне против России».
Издание отмечает, что подлодки и боевые самолеты России, дислоцированные в районе Калининграда, «оснащены грозным противокорабельным оружием». Кроме того, регион хорошо защищен другими российскими системами вооружений, включая С-300В4 и С-400. Это станет вызовом «для любых американских сил, действующих в регионе во время конфликта».
Кроме того, американские авианосцы типа Nimitz или Ford «слишком велики и слишком уязвимы» для работы в пространстве Балтийского моря.
Российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» имеют дальность действия, «подходящую для эффективного удара по любому судну в Балтийском море» от Калининграда до побережья Швеции. National Interest отмечает, что некоторые версии П-800 имеют диапазон чуть менее 600 километров, благодаря чему большая часть Балтийского моря может быть покрыта российским береговым оружием.
Ранее The National Interest уже писало о потере превосходства ВМФ США на море из-за деятельности России и Китая. Издание связало это с развитием дальнобойного высокоточного оружия.