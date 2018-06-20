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НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
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«Четыре по 30»: в НАТО разрабатывают проект по размещению армии на границах РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Название план получил Four Thirties («Четыре по 30»). Он предусматривает создание в НАТО к 2020 году 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней.
НАТО готовится принять новый план, направленный на повышение готовности вооруженных сил альянса к ведению боевых действий в Европе. Он подготовлен Пентагоном и был обсужден на встрече министров обороны стран НАТО, которая прошла 7–8 июня в Брюсселе.
План получил название Four Thirties («Четыре по 30») и предусматривает создание в НАТО к 2020 году 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней.
Это формирование должно стать дополнением к «головному отряду» — силам быстрого реагирования и объединенной оперативной группе повышенной готовности НАТО, которые в общей сложности насчитывают свыше 30 тысяч человек и должны быть в состоянии срочно развернуться и вести боевые действия в течение 48 часов с момента получения приказа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, такой «головной отряд», по оценке американских генералов, пока не дотягивает до уровня, необходимого для выполнения возможных боевых задач, поэтому потребовалась еще одна группировка.
Таким образом предполагается, что через год на границах России Североатлантический альянс якобы будет иметь целую армию. Поддерживать ее с воздуха которую будут свыше 500 самолетов и вертолетов, а с моря — почти 50 надводных кораблей и подводных лодок.
Для этого уже строится соответствующая военная инфраструктура. В частности, началась реализация проекта по созданию девяти транспортных коридоров «север — юг» и «запад — восток».
Отвечая на вопросы об уровне участия в проекте «Четыре по 30» отдельных членов НАТО, Йенс Столтенберг отметил, что объемы и суть выделяемых сил и средств будут зависеть от возможностей каждой страны альянса.
В Варшаве подчеркивают, что создание постоянной военной базы США в Польше якобы отвечает интересам не только польской стороны, стремящейся обеспечить свою безопасность в свете якобы «российской угрозы», но и соответствует национальной доктрине США. При этом польская сторона готова понести часть расходов, связанных с размещением американской бронетанковой дивизии.
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