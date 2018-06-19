Юбилей признания Южной Осетии отметят турниром профессиональных бойцов

ЦХИНВАЛ, 19 июн — Sputnik . В столице Южной Осетии пройдет турнир профессиональных боев, посвященный 10-летию признания независимости Южной Осетии Россией . Вопросы проведения мероприятия обсудили президент республики Анатолий Бибилов , президент Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К —9» Заура Абдурагимова и гендиректор федерации Рустам Гумбатов, сообщает пресс-служба главы РЮО.

Встреча с Президентом Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур "К -9" Зауром Абдурагимовым

"Для нас будет большой честью провести в Цхинвале турнир, посвященный 10-летию вооруженного конфликта, чтобы отдать дань памяти всем погибшим сотрудникам силовых структур, а также в целях укрепления дружеских отношений между Южной Осетией и Россией", — сказал Абдурагимов.

Бибилов поддержал предложение, дав поручение об организации мероприятия главе Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергею Зассееву

"Мы стараемся ежегодно проводить единоборства по силовым видам спорта. Недавно был проведен Международный турнир по боксу, в прошлом году — Международный турнир по рукопашному бою. И Ваше предложение, конечно же, приветствуется", — отметил президент.

Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур занимается подготовкой сотрудников подразделений специального назначения и силовых ведомств, «Комплекс-9» ("К-9") включает в себя такие системы, как водолазная подготовка, десантная, штурмовая, огневая и рукопашная.