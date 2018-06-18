В США начинается формирование новых войск

Трамп поручил создать Военно-космические силы США

«Если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс», — сказал Трамп, передает РИА «Новости».

>> Военные США получили добро для тайного нападения на РФ Pres. Trump says he is directing the Department of Defense and the Pentagon to "immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces. "



"We must have American dominance in space. " https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/MW9BOK24QT— ABC News Politics (@ABCPolitics) 18 июня 2018 г.

По его словам, военно-космические силы будут представлены как «шестая ветвь вооруженных сил».

В марте Трамп заявил, что в армии США может появиться новый род войск — космические войска.