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В США начинается формирование новых войск
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Трамп поручил создать Военно-космические силы США 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: flickr.com
Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны США начать формирование Военно-космических сил США.
«Если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс», — сказал Трамп, передает РИА «Новости».
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По его словам, военно-космические силы будут представлены как «шестая ветвь вооруженных сил».
В марте Трамп заявил, что в армии США может появиться новый род войск — космические войска.
Сейчас в американских ВВС существует Космическое командование, созданное еще в 1982 году, в разгар программы «звездных войн» президента США Рональда Рейгана. Космические силы курируют проект засекреченного мини-шаттла Boeing X-37, а также 450 спутников, около 200 из которых имеют военное значение.
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