В США начинается формирование новых войск

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны США начать формирование Военно-космических сил США.
«Если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс», — сказал Трамп, передает РИА «Новости».
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Pres. Trump says he is directing the Department of Defense and the Pentagon to "immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces. "
"We must have American dominance in space. " https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/MW9BOK24QT— ABC News Politics (@ABCPolitics) 18 июня 2018 г.
По его словам, военно-космические силы будут представлены как «шестая ветвь вооруженных сил».
В марте Трамп заявил, что в армии США может появиться новый род войск — космические войска.
Сейчас в американских ВВС существует Космическое командование, созданное еще в 1982 году, в разгар программы «звездных войн» президента США Рональда Рейгана. Космические силы курируют проект засекреченного мини-шаттла Boeing X-37, а также 450 спутников, около 200 из которых имеют военное значение.