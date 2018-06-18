Ещё
США создадут военно-космические силы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск 

ТАСС 18 июня 2018
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение Пентагону преобразовать космические силы в отдельный род войск Вооруженных сил США, сообщает Reuters.
ТАСС: последние новости
Международные учения "Славянское братство" в 2018 году впервые выйдут на полковой уровень Подводная лодка "Калуга" торпедировала отряд условного противника в Баренцевом море Ходовые испытания ледокола "Арктика" планируют начать в октябре 2019 года
Комментарии  Ещё 63 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евросети» пришел конец62
Порошенко позвонил Путину с просьбой279
Силуанов порадовал пенсионеров465
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших235
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона75
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение