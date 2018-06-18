НАТО хочет заставить Россию нанести ответный удар?

НАТО подталкивает Россию к ответным действиям?

Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО продолжают настраивать против себя Россию . Последней провокацией стала просьба Норвегии в два с лишним раза увеличить находящуюся на ее территории американскую военную группировку и приблизить ее к границе с Россией. Естественно, ее численность невелика. В настоящее время в Норвегии находятся 330 американских военнослужащих, которых время от времени сменяют. В результате новой просьбы Осло это количество будет увеличено до 700 человек. Если норвежское правительство получит положительный ответ, новые войска разместятся всего в 400 километрах от России. Сейчас дислоцирующийся в этой стране американский контингент находится в 1 100 километрах от российской территории.

То обстоятельство, что американские военные находятся в Норвегии на ротационной основе, соответствует ее обязательствам перед Москвой , которые эта страна взяла на себя в 1949 году, вступая в НАТО. Тогда она заявила, что не допустит размещения американских баз на своей территории. Министр иностранных дел Ине Мари Эриксен Серейде (Ine Marie Eriksen Soriede) подтвердила эти обязательства в связи с норвежской просьбой об увеличении численности американских войск, заявив, что «на норвежской земле не будет американских баз». Поскольку официально войска находятся там на ротационной основе, это якобы означает, что они там временно. Такая циничная уловка никого не одурачит, и уж тем более Владимира Путина и его кремлевских коллег.

Норвежские официальные лица также настаивают, что увеличение группировки не направлено против России. Таким заверениям верится даже меньше, чем утверждениям о ее временном пребывании. Осло выступил со своей просьбой спустя всего девять дней после того, как девять государств на восточном фланге НАТО, включая Польшу , прибалтийские республики и Румынию , призвали расширить военное присутствие альянса (читай — американское военное присутствие) в их регионе.

В дополнение к увеличению численности американских войск в Норвегии, на октябрь запланированы крупные военные учения НАТО под кодовым названием «Единый трезубец-2018» (Trident Juncture). Основная часть этих учений пройдет в центральной и северной Норвегии, и в них будут участвовать 35 тысяч военнослужащих, 70 кораблей и 130 самолетов. Тем не менее, Серейде настаивает на том, что не видит «никаких серьезных причин для негативной реакции со стороны России» на предложение Осло об увеличении американской группировки.

Ей надо отдать должное — министр умеет сделать каменное лицо, выступая с заявлениями такого рода. Но такая очевидная нечестность давно уже стала фирменным знаком НАТО в ее отношениях с Москвой. Даже во времена холодной войны западные официальные лица регулярно выступали с утверждениями о том, что альянс не направлен против Советского Союза. Но в моменты откровенности они все-таки признавали очевидное и соглашались, что НАТО является военным механизмом сдерживания советской мощи. Конечно, это была не единственная цель Североатлантического альянса. Первый генеральный секретарь НАТО лорд Гастингс Исмей (Hastings Ismay) как-то заявил, что цель создания блока — это «не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию ». Первая цель была самой важной.

Сдерживание Советского Союза имело смысл в том плане, что оно позволяло удерживать демократическую Европу вне геополитической орбиты Москвы, и НАТО являлась важной составной частью данной стратегии. Однако западные руководители и после окончания холодной войны продолжали применять эту модель в отношении посткоммунистической России. Они даже придумывали новые доводы в пользу сдерживания, включая в состав альянса страны Восточной Европы и придвигая НАТО вплотную к российским границам. Эти действия предпринимались вопреки устным заверениям госсекретаря США Джеймса Бейкера (James Baker) и министра иностранных дел Западной Германии Ганса-Дитриха Геншера (Hans-Dietrich Genscher), с которыми они выступали в момент объединения Германии, заявляя, что НАТО не продвинется за пределы германской восточной границы.

Пока альянс неумолимо и неотступно продвигался в восточном направлении, западные руководители и эксперты настаивали на том, что его расширение не направлено против России. На самом деле, некоторые члены западного внешнеполитического истеблишмента утверждали, что такие действия даже выгодны России, поскольку они стирают разделительные линии времен холодной войны и помогают укреплять политическую и экономическую стабильность Восточной Европы. Неужели эти западные представители считали русских наивными простаками, верящими в столь нелепые утверждения? Или Запад верил своей собственной пропаганде?

Руководство НАТО продолжает утверждать, что у альянса нет агрессивных намерений в отношении России, и что он не стремится к подрыву ее интересов. Однако НАТО своими действиями опровергает собственные заверения. Интервенция в Боснии и Косове , ослабившая, а со временем и урезавшая территорию Сербии , которая издавна являлась союзницей России, явно была недружественной акцией. Размещение войск и оружия НАТО (в первую очередь, американских) в самых восточных странах-членах этой организации (этот процесс заметно ускорился после российской аннексии Крыма в 2014 году) также является провокационным актом.

Однако западные лидеры и общества действуют так, будто у России нет законных оснований негативно реагировать на такие шаги, о чем открыто заявила министр Серейде, предлагая увеличить американское военное присутствие в Норвегии. НАТО провела несколько крупномасштабных военных учений в Польше и других странах-членах блока, а также военно-морские маневры в Черном море неподалеку от важной базы российского флота в Севастополе . И опять — русские неправы, считая такие действия провокационными и угрожающими.

Лидерам США и НАТО надо занять более реалистичные позиции. Любая страна посчитала бы действия НАТО явно недружественными и даже угрожающими, если бы они осуществлялись на ее границе. Продолжение такого курса с одновременным циничным отрицанием враждебных намерений легко может привести к просчету и к катастрофической конфронтации. В качестве первого шага по улучшению отношений с Москвой администрация Трампа должна без церемоний отказать Норвегии в неуместной просьбе направить на ее территорию дополнительные американские войска.

The National Interest, США