Провокации НАТО могут привести к «чудовищной конфронтации»

National Interest: провокации НАТО у границ России могут привести к «чудовищной конфронтации»

НАТО продолжает проводить военные учения и увеличивать количество войск в странах, граничащих с Россией , при этом цинично отрицая свои враждебные намерения, утверждает обозреватель National Interest Тед Гален Карпентер. Такое поведение, как пишет автор, может легко привести к просчёту и «чудовищной конфронтации».

США и их союзники по НАТО продолжают находить способы противостоять России. Последней провокацией стала просьба Норвегии об увеличении численности военнослужащих США, размещённых на её территории, в два раза, и их развёртывании ещё ближе к российской границе, пишет обозреватель National Interest Тед Гален Карпентер.

Цифры, конечно, невелики. В настоящее время в стране насчитывается 330 американских военнослужащих «на ротационной основе». Если просьба Норвегии будет удовлетворена, количество американских солдат в стране вырастет до 700, и новые войска будут размещены на крайнем севере Норвегии — всего в 418 километрах от России, тогда как действующий состав находится в центральной части страны — в сотнях километров от российской земли.

И хотя ротационный принцип размещения военнослужащих теоретически соответствует обещанию Норвегии не размещать у себя военные базы США, этой «циничной уловкой» не удастся провести никого — и уж тем более Владимира Путина и его коллег в Кремле, предупреждает автор статьи.

Норвежские чиновники также заверили, что размещение новых американских военнослужащих не направлено против России. Однако этого заверение, как утверждает Тед Гален Карпентер, вызывает ещё меньше доверия, чем ротационный принцип. Норвегия обратилась к США с этой просьбой через несколько дней после того, как девять стран восточного фланга НАТО, включая Польшу , страны Прибалтики и Румынию , призвали к более широкому военному присутствию НАТО — по большей части США — в своём регионе.

В дополнение к увеличению численности военнослужащих США в Норвегии в октябре состоятся военные учения НАТО под кодовым названием Trident Juncture 18. Эти учения будут сосредоточены в центральной и северной частях Норвегии. Будут задействованы 35 тыс. солдат, 70 кораблей и 130 самолётов. Тем не менее министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде утверждает, что она не видит «серьёзной причины для реакции России» на предложение Осло об увеличении военного присутствия США.

Такая «явная фальшь» — давняя черта поведения НАТО в отношении Москвы , считает обозреватель National Interest. Ещё во время холодной войны западные политики регулярно настаивали на том, что деятельность альянса не направлена против СССР. Однако в более откровенные моменты они признавали очевидным, что НАТО — это военный механизм, предназначенный для сдерживания советской власти.

Лидеры НАТО продолжают настаивать на том, что альянс не собирается совершать наступательные действия против России и не стремится подорвать интересы Москвы. Но поведение НАТО противоречит этим заверениям. Военные операции в Боснии и Косово, которые ослабили и в конечном итоге разделили Сербию — давнего российского союзника — нельзя считать дружественным поступком. Размещение войск и систем вооружения на территории самых восточных членов НАТО можно также назвать провокацией.

Однако западные лидеры и общественность поступают так, как будто Россия не имеет законных оснований отрицательно реагировать на такие действия. НАТО провело несколько крупномасштабных военных учений в Польше и других странах-членах альянса, а также морские учения в Чёрном море вблизи важной военно-морской базы России в Севастополе

«Русские, должно быть, опять ошибаются, считая такие действия провокационными и угрожающими», — отмечает Карпентер.

Лидеры США и НАТО должны найти гораздо более реалистичный подход. Любая страна сочла бы поведение НАТО открыто недружественным и даже угрожающим. Продолжение таких действий и циничное отрицание своих враждебных намерений могут легко привести к просчёту и «чудовищной конфронтации». В качестве первого шага по налаживанию связей с Москвой администрация Трампа должна отказаться от ненужной просьбы Норвегии о предоставлении большего количества военнослужащих США, уверен обозреватель National Interest.