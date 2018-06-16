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ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
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ВСУ при обстреле поселка в ДНР испытали американскую систему «Рембасс-2» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
По предварительной информации, один такой прибор был уничтожен.
Командование вооруженных сил ДНР для предупреждения новых жертв среди населения, приняло решение о подавлении огневых точек противника, с которых ведется интенсивный огонь по мирным жителям. Защитники будут применять только личное оружие, которое незапрещено Минскими соглашениями. Так говорит официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов.
Он рассказал, что по поселку Зайцево был открыт огонь, в результате обстрела была ранена пожилая женщина.
«Во время обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2», который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, ВВТ до 350 м», — сказал он.
Безсонов отметил, что, по предварительной информации, один такой прибор был уничтожен.
Генпрокуратурой ДНР в настоящее время проводятся следственные действия. На основании имеющихся материалов будет возбуждено уголовное дело в отношении военных преступников.
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