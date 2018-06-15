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ФРГ не сможет повысить расходы на оборону
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Меркель: ФРГ в течение 10 лет не сможет повысить расходы на оборону до 2% ВВП 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Германия по-прежнему привержена цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП страны, но, если реально посмотреть на ситуацию, не сможет этого добиться в ближайшие 10 лет. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы в ближайшие 10 лет должны развивать наш оборонный бюджет в направлении [повышения расходов до] 2%. Это мы, бесспорно, делаем, хотя, если реально оценивать, 2% не достигнем", — сказала она.
"Я считаю, мы должны быть честными — мы идем в направлении 2%, мы соглашаемся с этой целью, но ставим реальные задачи", — добавила канцлер. В то же время Меркель указала на то, что ФРГ намерена достигнуть другой цели НАТО — 20% расходов на оборону направить на закупки новых вооружений. "Этой цели мы достигнем", — заверила она.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в обязательном порядке в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП.
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