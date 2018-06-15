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Для росгвардейцев создан багги с гранатометами
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Багги «УРА» не подведет спецназ Росгвардии 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Российская Газета
Для спецназа Российской гвардии создан ударно-разведывательный автомобиль (УРА). Благодаря особенностям конструкции — багги с дугами безопасности и сеткой вместо лобового стекла — бойцы получили возможность быстро перемещаться не только по всем видам дорог, но и по труднопроходимым участкам местности.
О военном предназначении говорит характерная камуфляжная окраска. На крыше заметно место под установку пулемета ПКПН калибра 7,62-мм. Предусмотрена перевозка до 7 коробок для снаряженных пулеметных лент. Кроме того, на штурмовом автомобиле имеются крепления для трех автоматов, еще одного пулемета и двух реактивных противотанковых гранатометов.
Машина сравнительно компактная: ее длина составляет 3515 мм, ширина — 2230 мм, высота — 1460 мм. Масса в снаряженном состоянии — всего 700 кг. При этом вес перевозимого груза достигает 350 кг.
Мощность двигателя достигает 98 л.с. По некоторым данным, максимальная скорость достигает 120 км/ч. Применена механическая коробка передач. Объем топливного бака — 30 л.
Машина была продемонстрирована в конце мая текущего года в подмосковной Балашихе на втором научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".
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