Россия угрожает «потопить» флот США 

Власти России пригрозили США «тяжелыми последствиями» из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на китайское агентство Jinri toutiao.
Jinri toutiao утверждает, что в Минобороны РФ американцев предупредили о «самых жестких мерах».
«Путин потопит черноморский флот США, если требования России не будут удовлетворены», — цитирует РИА ФАН китайское агентство.
В начале мая этого года в Черное море вошли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО, в которую входят суда Турции, Испании и Германии. Флагманом группы стал британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).
Источники СМИ сообщали, что таким способом в альянсе, обеспокоенном развитием Черноморского флота, решили «продемонстрировать силу».
Россия не раз требовала от НАТО соблюдать конвенцию Монтрё, по которой общий тоннаж военных судов нечерноморских стран в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Находиться в Черном море они могут не дольше 21 дня.