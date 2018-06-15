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Россия угрожает «потопить» флот США
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Россия угрожает «потопить» флот США 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Власти России пригрозили США «тяжелыми последствиями» из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на китайское агентство Jinri toutiao.
Jinri toutiao утверждает, что в Минобороны РФ американцев предупредили о «самых жестких мерах».
«Путин потопит черноморский флот США, если требования России не будут удовлетворены», — цитирует РИА ФАН китайское агентство.
В начале мая этого года в Черное море вошли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО, в которую входят суда Турции, Испании и Германии. Флагманом группы стал британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).
Источники СМИ сообщали, что таким способом в альянсе, обеспокоенном развитием Черноморского флота, решили «продемонстрировать силу».
Россия не раз требовала от НАТО соблюдать конвенцию Монтрё, по которой общий тоннаж военных судов нечерноморских стран в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Находиться в Черном море они могут не дольше 21 дня.
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