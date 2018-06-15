«Флот должен работать»

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Главком ВМФ рассказал, сколько российских военных кораблей находятся в море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба ВМФ
От 70 до 100 кораблей российского Военно-морского флота (ВМФ) постоянно находятся в море, сообщил в пятницу главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.
"Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море. От 70 до 100 кораблей ВМФ России находятся в различных районах Мирового океана, решая задачи в составе группировок и отрядов", — сказал он в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
По словам главкома, ВМФ активно обновляется, так в августе-сентябре в Севастополь прибудет новый фрегат "Адмирал Макаров" (ранее уже сообщалось, что его вхождение в состав Черноморского флота ожидается в третьем квартале 2018 года). Кроме того, он отметил, что в Санкт-Петербурге недавно был спущен на воду корабль противоминной обороны "Иван Антонов", а для Балтийского флота строится серия из шести малых ракетных кораблей "Шквал".
"В ближайшее время будет осуществляться пополнение ВМФ кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа "Василий Быков". Целенаправленно для Черноморского флота продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. До конца этого месяца в состав ВМФ будет принят головной большой десантный корабль "Иван Грен", — напомнил Королев.
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