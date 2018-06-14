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Госдеп опроверг провокацию с хлором в Сирии
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Госдеп ответил на обвинения Конашенкова в подготовке провокации с хлором в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Twitter
Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт ответила на заявление официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, обвинившего боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в подготовке провокации с химоружием в сирийской провинции Дейр-эз-Зор при участии американского спецназа.
По словам Науэрт, Соединенные Штаты и их союзники якобы не готовят никаких провокаций с использованием химического оружия в Сирии.
«Министерство обороны России ложно утверждает, что американские войска и «Сирийская свободная армия» готовятся инсценировать нападение с использованием химоружия в Сирии», — написала Науэрт в своем Twitter, заверив, что США соблюдают положения Конвенции о запрещении химического оружия.
При этом она выступила с утверждением, что Россия якобы «применила вещество нервно-паралитического действия в британском городе Солсбери» и препятствует привлечению [президента Сирии Башара] Асада к ответственности «за неоднократные химические атаки в Сирии».
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков обвинил боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в подготовке при участии спецназа США провокации в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением хлора, чтобы дать западным странам повод для нового удара по Сирии.
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Комментарии19  Ещё 2 источника 
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