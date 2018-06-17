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Между Россией и Ираном усилились противоречия в Сирии
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Стало известно о противоречиях между Россией и иранскими силами в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Противоречия между Россией и иранскими силами начали распространяться на сирийскую армию.
Россия, выступающая за вывод участников движения «Хезболла» и иранских подразделений с Голанских высот, недовольна тем, что не все покинули этот район, сообщает блог bmpd со ссылкой на бюллетень «Intelligence online».
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Отмечается, что некоторые шиитские части переоделись в униформу сирийской армии для продолжения боевых действий. В основном, это форма 4-й танковой дивизии, которая находится под командованием брата сирийского президента Махера Асада.
«Именно поэтому Россия стремится укрепить свой контроль над командованием сирийской армии. А российские офицеры начали проводить инспекции сирийских военных баз», — говорится в блоге.
В пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили готовность наращивать координацию по Сирии, в том числе по борьбе с международным терроризмом.
Ранее СМИ сообщали о том, что иранские боевики маскируются, переодеваясь в сирийскую униформу, чтобы избежать израильских ударов.
В начале мая самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот. Одновременно с этим боевики, воспользовавшись авиаударами Израиля по территории Сирии, атаковали сирийский город Эль-Баас у основания Голанских высот
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