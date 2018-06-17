Российские ракетные корабли вышли в Средиземное море

Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море и до конца дня должны войти в состав соединения Военно-морского флота России в дальней морской зоне, сообщает в воскресенье отдел информационного обеспечения российского Черноморского флота.

"Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море… Планируется, что уже сегодня к исходу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении.

Корабли завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и уже вышли в Средиземное море.