Что делают морпехи США на границе Норвегии с Россией?

Норвегия хочет удвоить американское военное присутствие

Правительство Норвегии хочет, чтобы США прислали вдвое больше морпехов и разместили их поближе к российской границе, подтвердили во вторник министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрэйде (Ine Eriksen Søreide) и министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen).

В сообщении для прессы министерство обороны отмечает, что согласованное решение, выработанное путем диалога с американцами, предусматривает до 700 солдат. Их распределят между гарнизонами Вэрнес в губернии Трёнделаг и Сетермуэн в Тромсе.

«Оборона Норвегии нуждается в поддержке со стороны союзников по НАТО, и так обстоят дела у большинства членов альянса. Дабы рассчитывать на эту поддержку в случае войны или кризиса, мы должны проводить учения и сотрудничать в мирное время. Мы должны принять все меры, чтобы солдаты из союзных стран познакомились с условиями службы в нашем климате и наших лесах вместе с нашими собственными солдатами», — заявил Франк Бакке-Йенсен.

«Недостаток гласности»

Лидер Социалистической левой партии и ее спикер по вопросам безопасности Аудун Люсбаккен считает, что это решение продиктовано американскими интересами.

«Печально, что правительство считает, будто бы для Норвегии полезно соглашаться на всё, о чем попросят США. Норвежская политика безопасности должна быть направлена на максимальную разрядку на севере. Этого можно достичь укреплением национальной обороны. Увеличение же американского контингента, напротив того, может усилить напряжение», — считает Люсбаккен.

Он решительно против удвоения американского контингента и размещения морпехов в Тромсе. По его словам, это результат «недалекой и ошибочной» политики.

«Социалистическая левая партия предлагала открыто обсудить этот вопрос в стортинге (норвежский парламент — прим. перев.), но не получила поддержки. Недостаток гласности и отсутствие дебатов в решающий для норвежской политики момент может нанести серьезный удар по нашей демократии», — подчеркивает Люсбаккен.

Стортинг гнет свою линию

По словам Франка Бакке-Йенсена, расширение сотрудничества идет в соответствии с долгосрочным планом стортинга по обороне.

«Мы должны обеспечить условия для наиболее эффективной тренировки и учений. Это ключевой момент, если мы хотим продолжить и расширить наше сотрудничество с американскими морпехами», — сообщил Бакке-Йенсен.

Министерство обороны говорит, что программа сотрудничества получит всеобъемлющую оценку до конца 2022 года.

Повышенная боеготовность на базе Рюгге

Зимой стало известно о планах американских властей потратить свыше $10 миллионов на развитие инфраструктуры на базе Рюгге в губернии Эстфолд, что позволит использовать ее для работы с американской военной авиацией.

Этот план — часть программы сдерживания, принятого в связи с российской аннексией Крыма : американцы наращивают свое военное присутствие в европейских странах.

По словам Франка Бакке-Йенсена, норвежское правительство приветствует этот шаг.

«Отрадно, что США собираются вложиться в инфраструктуру в Рюгге. Это укрепит боеготовность и ускорит переброску союзных войск в случае войны или кризиса», — объясняет Бакке-Йенсен.

Взлетно-посадочная полоса в Рюгге будет открыта для боевых самолетов США и стран НАТО.

Американское присутствие в Норвегии

Первая партия американских солдат прибыла в Трёнделаг в январе 2017 года. Тогда речь шла о 300 морпехах. Сегодня на базе в Вэрнесе расквартировано уже 330 американцев, и их число в скором времени удвоится.

По словам норвежских властей, их присутствие никак не нарушает декларацию 1949 года (о запрете на размещение иностранных войск на территории Норвегии в мирное время — прим. перев.).

О создании американских баз на постоянной основе речь не идет, программа охватывает лишь учения и временное сотрудничество.

В мае прошлого года командующий американскими морскими пехотинцами в Европе генерал Нил Нельсон (Niel Nelson) рассказал в интервью порталу «Милитэри.ком» (Military.com) о планах сделать Вэрнес головной базой американских сил в Европе.

NRK, Норвегия