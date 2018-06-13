Северный флот отправился в масштабный поход

Северный флот отправился в самый крупный за последние 10 лет поход

Северный флот начал самый крупный сбор-поход в Баренцевом море за последние десять лет. В нем участвуют около 20 летательных аппаратов, 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", атомные и дизель-электрические подводные лодки, большие десантные корабли "Кондопога", " Георгий Победоносец ", " Александр Отраковский ".

Военные моряки будут отрабатывать различные оборонительные действия: отразят массированный удар с воздуха, обеспечат противолодочную оборону, нанесут поражение корабельным группировкам и морским десантным отрядам условного противника.

— Во время учений будет проведено 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия, — сообщил Андрей Лузик, временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы Северного флота. — Семь боевых упражнений будут номинированы на призы главнокомандующего ВМФ. Планируется испытать новые образцы морского вооружения.

Сбор-поход продлится до конца следующей недели. На это время полигоны в Баренцевом море будут закрыты для гражданских судов и авиации.