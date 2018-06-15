«Совершенный» выполнит во Владивостоке задачу К-1

Корвет ТОФ «Совершенный» сдает первую курсовую задачу во Владивостоке

Экипаж новейшего корвета "Совершенный", который вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 гожу, приступил во Владивостоке к сдаче первой курсовой задачи (К-1), сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

Задача К-1 является важнейшим разделом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку боевой и повседневной организации, подготовку к бою и походу.

"Учитывая важность проводимого мероприятия, на корабль вместе с группой офицеров управления флота прибыл командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Командующий ТОФ осмотрел корабль, заслушал командование Приморской флотилии разнородных сил, соединения надводных кораблей и командира корвета", — сказал Воскресенский.

По итогам первого дня проверяющие отметили хорошее знание обязанностей экипажем, организацию и умелые действия личного состава на учениях по подготовке корабля к бою и походу, к съемке с якоря.

В ближайшие дни экипаж "Совершенного" в рамках К-1 отработает организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля на стоянке, организацию противоподводно-диверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения. Прием задачи завершится строевым смотром.

"Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380. Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.