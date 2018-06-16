Стало известно о провокации НАТО против России

В NI рассказали о последней провокации НАТО по отношению к России

Кроме того, норвежцы хотят разместить их ближе к границе с Россией. Сейчас в Норвегии находятся 330 представителей американских вооруженных сил, которые постоянно сменяются. Если просьбу Осло удовлетворят, численность военного контингента США увеличится до 700 человек.

Предполагается, что они будут базироваться на севере в нескольких сотнях километров от России. Сейчас американские силы в Норвегии размещаются в центральной Норвегии, то есть гораздо дальше от границ.

Ротационный характер войск позволяет норвежцам формально соблюдать обещание, данное Москве в 1949 году, когда Норвегия вступила в НАТО. Тогда власти страны дали слово, что на ее территории не будет никаких американских баз.

Министр иностранных дел страны Мари Эриксен Серейде в связи с запросом об увеличении численности американских войск вновь напомнила о том, что военные из США на территории Норвегии находятся на временной основе.

С точки зрения Карпентера, на самом деле это "циничная уловка", которой никого не одурачить, тем более Владимира Путина и его коллег в Кремле.

Власти Норвегии также отметили, что размещение войск не направлено против России. Карпентер считает, что это заявление еще менее правдоподобное, поскольку запрос из Осло поступил спустя несколько дней после того, как девять стран на восточном фланге НАТО призвали альянс к большему военному присутствию в регионе.

Кроме того, на октябрь запланированы учения Trident Juncture 18 ("Единый трезубец"), в которых примут участия 35 тысяч войск, 70 кораблей и 130 самолетов.

Серейде, тем не менее, утверждает, что "не видит серьезной причины", по которой Россия должна реагировать на такое поведение Осло.

"Нужно, наверное, ее похвалить за то, что она (Серейде) может делать такие заявления с невозмутимым лицом. Но такая явная нечестность — это давняя черта поведения НАТО по отношению к России", — отмечает автор статьи.

Он отмечает, что во времена СССР НАТО был важным компонентом стратегии вытеснения Москвы из европейской геополитической орбиты. Однако западные лидеры продолжили применять эту модель и к постсоветской России, причем с новой степенью интенсивности и принимая в альянс новых членов.

Лидеры НАТО продолжают утверждать, что действия альянса не направлены против интересов России. Однако его поведение этих заявлений не оправдывает, считает Карпентер.