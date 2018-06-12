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В России появилось новое сверхмощное оружие
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Первый тяжелый ударный беспилотник появился в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В России создали первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн.
Беспилотник предназначен для длительных полетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Напомним, в начале мая замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что в России в течение года будет завершена работа над тяжелым беспилотником «Альтиус», который способен нести до боевую нагрузку до 2 тонн. Также он отмечал, что Минобороны готово осенью принять на вооружение беспилотный летательный аппарат «Иноходец», способный поднимать до 450 кг полезной нагрузки.
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