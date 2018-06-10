Украинский самолет привел к переполоху в Венгрии

СМИ: Венгрия объявила воздушную тревогу из-за украинского самолета

Как сообщают СМИ, инцидент произошел ночью на украинско-венгерской границе в районе погранпункта «Лужанка-Берегшурань».

Как сообщают венгерские военные, в ночь на воскресенье они засекли небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны.

Сразу же была объявлена воздушная тревога и приведены в готовность воздушные силы Венгрии. Кроме того, были подняты в воздух истребители Saab JAS 39 Gripen.

Венгерские военные уточнили, что после ряда маневров украинский самолет покинул воздушное пространство Венгрии. Не исключено, что это контрабандный самолет, которые перевозят сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары.