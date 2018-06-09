Помечтали и хватит: американской базы в Польше не будет

Представитель США при НАТО развеяла надежды Польши на американскую базу

Представитель Соединённых Штатов при НАТО поставила точку в вопросе о размещении постоянной базы США в Польше . Она заявила, что Вашингтон вообще не рассматривает такой возможности, пишет Gazeta Polska. А ведь когда-то Варшава была готова заплатить $2 млрд за постоянное присутствие американцев на своей территории, потому что, как и прибалтийские страны, чувствует опасность от соседней России

В Польше не будет постоянных баз американских войск. Представитель Соединённых Штатов при НАТО рассказала в беседе с Polskie Radio, что Вашингтон вообще не рассматривает такую возможность, сообщает Gazeta Polska.

Тема постоянного присутствия солдат США в Польше всплыла в последнее время после публикаций СМИ, а также на фоне работы над бюджетом Пентагона в Соединённых Штатах.

Сейчас на основании решений саммитов НАТО, а также двусторонних договоров солдаты США находятся в Польше лишь на ротационной основе. Их численность достигает 5 тыс. человек. Американский посол при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон не рассматривает постоянное присутствие американских войск в Польше. «Соединённые Штаты не предприняли по этому вопросу никаких действий. Польша — это отличный союзник, определённо она является сильной частью НАТО, но в настоящее время у нас нет в планах новых постоянных баз в Польше. Если бы когда-либо этот вопрос рассматривался, мы бы приняли во внимание множество разных факторов. Но пока нет», — добавила она в ответ на вопрос Polskie Radio.

Идею постоянных баз критиковал в последнее время командующий американскими силами в Европе генерал Бен Ходжес , который считает, что это может без необходимости обострить ситуацию на континенте. Схожую точку зрения выразил недавно и российский посол при ЕС . Предложение в свою очередь поддерживают прибалтийские страны, которые, как и Польша, расположены в непосредственной близости с Россией, подчёркивает портал.

Как передаёт из Брюсселя корреспондент Polskie Radio Войцех Цегельский, идея постоянного, а не ротационного присутствия появляется в дискуссиях НАТО со времён «аннексии Крыма » Россией, а также начала войны на востоке Украины . За неё выступает Польша и прибалтийские страны. Идее сопротивляется прежде всего Германия , а также другие страны Западной Европы. Они аргументируют это тем, что это может привести к обострению конфликта с Россией.

Эти страны также ссылаются на пункты Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года, резюмирует Gazeta Polska.