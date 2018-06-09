Игра на нервах: США перебросили на Украину военные самолеты

8 июня четыре американских военных самолёта приземлились во Львове. По сообщению пресс-службы американских ВВС, в международный аэропорт имени Даниила Галицкого прибыло около 150 военнослужащих и работников наземного вспомогательного персонала и четыре Boeing KC-135 Stratotanker для участия в учениях, которые пройдут с 4 по 16 июня. Как уточняют военные, самолёты прилетели во Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и объекта Национальной гвардии США в Иллинойсе. Еще один KC-135 приземлился в аэропорту Львова днём ранее.
U. S. Air Force confirms the deployment of four KC-135 Stratotankers in Ukrainehttps://t.co/VePzgEnas4 pic.twitter.com/qYbpExHgBE— Defence blog (@Defence_blog) 8 июня 2018 г.
В Пентагоне подчеркивают, что учения американских самолетов в украинском небе позволят Соединённым Штатам и странам-партнерам по НАТО «более эффективно интегрировать свои возможности, повысить функциональную совместимость и обеспечить безопасность и стабильность в регионе».
Накануне министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи в Брюсселе заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга в готовности Украины нарастить сотрудничество со странами Североатлантического альянса. «Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операциях альянса будет сохранён и наращён. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятиям боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии», — заявил Полторак. В начале года президент Украины Петр Порошенко назвал вступление страны в НАТО «стратегической целью», а в марте за Украиной признали официальный статус страны-кандидата на вступление в альянс.
Играя на нервах Кремля
Первый Stratotanker поднялся в воздух ещё в далеком 1956 году. За свою долгую историю K-135 порой применяли для дозаправки самолетов тактической авиации, но все-таки основное предназначение специализированного многофункционального самолета — дозаправка стратегических бомбардировщиков. Для чего прибыли на Украину американские воздушные заправщики, в чем будут заключаться их «учебные миссии» над украинским небом и какова действительная цель этого присутствия? В беседе с News.ru преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник в отставке Владимир Карякин высказал мнение, что никаких реальных военных целей учебные полеты ВВС США на Украине не имеют.
Global Look Press/CTK/David Tanecek
«Воздушные заправщики Stratotanker предназначены для обеспечения действий авиации на дальних маршрутах. В войсках НАТО они обычно обеспечивают трансатлантические и транстихоокеанские перелёты. При чем здесь Украина и какая необходимость дозаправлять тактическую авиацию, не ясно», — отметил эксперт. — «У ВВС Украины, как известно, нет никакой стратегической авиации и теоретически можно предположить, что самолеты ВВС США и других стран НАТО в перспективе собрались совершать сверхдальние полеты с возможностью дозаправки в украинском воздушном пространстве».
По мнению Владимира Карякина, переброска американских самолетов-заправщиков во Львов имеет исключительно политические цели.
«Американские военные просто тратят деньги своих налогоплательщиков на «показуху», осваивая предполагаемый восточноевропейский театр военных действий. Это явление того же порядка, что и учения «Удар сабли» на территории прибалтийских государств, хотя пока ещё меньшего масштаба. Любые учения ставят цель проверки боеготовности и её совершенствование, но здесь они приобретают яркую политическую окраску, чтобы лишний раз поиграть на нервах Кремля и продемонстрировать восточноевропейским странам свою защиту от иллюзорной российской угрозы», — заметил эксперт.
«Американцы также демонстрируют намерения в дальнейшем расширить сотрудничество между Украиной и НАТО с возможностью использования гражданские аэропорты в военных целях или создания некого логистического центра. Учитывая подавляющее военное превосходство России на западных рубежах, для нас это никакой угрозы не представляет. Другое дело, что, в виду непростой ситуации в Донбассе, от такой активной опеки со стороны США и НАТО у Киева может возникнуть ложное чувство безнаказанности, подобное тому, что возникло в свое время у режима Саакашвили в Грузии. Чем тогда все закончилось, мы хорошо помним», — резюмировал Карякин.