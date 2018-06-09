В российскую армию призовут «ограниченно годных»

В России изменятся правила призыва

Минобороны РФ разработало поправки в правила призыва в армию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Проект поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве будет одобрен уже к июлю, а осенью «ограниченно годные» призывники получат право пройти повторную медкомиссию.

Также поправки разделят призывников на две категории. В одну из них попадут новобранцы «в запасе», не имеющие воинских званий. Их срок службы начнут отсчитывать со дня присвоения звания. Военный билет с записью «рядовой» они получат до того, как отправятся в воинскую часть.

Во вторую категорию попадут призывники со званиями. Срок службы для них начнется со дня приказа о направлении в воинскую часть.

Как поясняют «Известия», от дня начала службы отсчитывается время до «дембеля». Иногда на сборных пунктах новобранцы проводят по три-четыре дня, и это время не включают в общий срок службы. Таким образом, поправки позволят призывникам сократить срок службы на несколько дней.

Издание отмечает, что повторные медкомиссии позволят молодым людям от 18 до 27 лет, которых признают здоровыми, отправиться в армию, а затем попасть на работу в силовые структуры.

В марте в Минобороны заявили, что около трех тысяч человек, ранее не попавших в армию по состоянию здоровья, будут призваны на службу весной 2018 года. В военном ведомстве отмечали, что все больше людей, которые раньше были ограниченно годными, поправили свое здоровье и хотят служить.