В Сомали застрелили американского спецназовца

Один американский спецназовец погиб, еще четверо получили ранения в результате засады, организованной группировкой «аш-Шабаб» Сомали . Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Американский спецназ поддерживал рейд местных войск против боевиков на востоке одной из беднейших стран Африки. Террористы обстреляли блокпост в районе города Джамаме из минометов и стрелкового оружия, после чего американо-сомалийские силы решили отступить в соседний населенный пункт, но по пути попали в засаду исламистов.

25 января стало известно, что американские военные помогли сомалийским силовикам в столкновении с боевиками, во время которого были убиты несовершеннолетние. Силовая операция проводилась в регионе Нижняя Шабелле 18 января. В ходе перестрелки были убиты пять террористов, еще шесть ранили. Как оказалось, некоторые из уничтоженных экстремистов были младше 18 лет.