Китайцы украли разработки ВМС США

Китайские хакеры украли данные о противокорабельных разработках ВМС США

Китайские хакеры, работающие на правительство, украли информацию у американских военно-морских сил. Они получили доступ к планам по разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет, которыми планируется оснастить подлодки к 2020 году​​​.

Инциденты произошли в январе и феврале, когда группа хакеров осуществила кибератаки на одного из подрядчика центра подводных боевых действий ВМС США . Американские следователи полагают, что за кражу ответственны хакеры, работающие на министерство государственной безопасности КНР , сообщает РИА Новости