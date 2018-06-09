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Китайцы украли разработки ВМС США
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Китайские хакеры украли данные о противокорабельных разработках ВМС США 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Китайские хакеры, работающие на правительство, украли информацию у американских военно-морских сил. Они получили доступ к планам по разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет, которыми планируется оснастить подлодки к 2020 году​​​.
Инциденты произошли в январе и феврале, когда группа хакеров осуществила кибератаки на одного из подрядчика центра подводных боевых действий ВМС США. Американские следователи полагают, что за кражу ответственны хакеры, работающие на министерство государственной безопасности КНР, сообщает РИА Новости.
В марте этого года, сразу после того, как президент России Владимир Путин представил новые системы вооружений, среди которых беспилотные подводные аппараты, заместитель министра обороны США Джон Рудд сообщил, что противоракетная оборона США не способна противостоять стратегическим силам России.
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