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Турция назвала причину тревоги США из-за С-400
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Турция объяснила, почему Вашингтон обеспокоен покупкой С-400 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению министра обороны Турции, США переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то радары этой системы могут передавать данные в отношении F-35 и другого вооружения НАТО.
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США беспокоят сильные радары у зенитно-ракетных комплексов С-400, которые купила Анкара у Москвы. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщило в субботу Anadolu.
По мнению политика, США переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то радары этой системы могут передавать данные в отношении F-35 и другого вооружения НАТО.
Он добавил, что Турция гарантировала американским коллегам, что никакого риска и угрозы нет.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали соглашение по С-400. Турция приобретет две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Также стороны договорились о техническом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
США и НАТО критикуют Анкару за эту сделку. В США заявили, что С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35, и внесли законопроект об ограничении этих поставок. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что если поставки истребителей заблокируют, Турция примет ответные меры.
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