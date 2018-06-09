Турция назвала причину тревоги США из-за С-400

Турция объяснила, почему Вашингтон обеспокоен покупкой С-400

По мнению министра обороны Турции, США переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то радары этой системы могут передавать данные в отношении F-35 и другого вооружения НАТО.

США беспокоят сильные радары у зенитно-ракетных комплексов С-400, которые купила Анкара у Москвы. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщило в субботу Anadolu.

По мнению политика, США переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то радары этой системы могут передавать данные в отношении F-35 и другого вооружения НАТО.

Он добавил, что Турция гарантировала американским коллегам, что никакого риска и угрозы нет.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали соглашение по С-400. Турция приобретет две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Также стороны договорились о техническом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и НАТО критикуют Анкару за эту сделку. В США заявили, что С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35, и внесли законопроект об ограничении этих поставок. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что если поставки истребителей заблокируют, Турция примет ответные меры.