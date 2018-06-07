Великобритания получила первые палубные F-35

Королевские военно-воздушные силы Великобритании получили четыре первых боевых самолета F-35 в модификации B, то есть с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Советующее сообщение разместило Министерство обороны островного государства в микроблоге Twitter.

Как пишет агентство ТАСС , многоцелевые машины поднялись в воздух с аэродрома в американском штате Южная Каролина, перелетели через Атлантику и приземлились на базе Мархэм в британском Норфолке . Всего Королевские ВВС планируют закупить 138 F-35.

F-35B разработан для базирования на авианесущих кораблях. От других истребителей семейства он отличается тем, что у него сразу два двигателя: подъемный и маршевый. Благодаря им боевое машине нужно совсем мало места для взлета, а садиться он может вообще, как вертолет.

Правда подобная конструкция помимо плюсов имеет и заметные минусы. Топлива модификация B берет меньше. То есть боевой радиус снижается сразу на 200 километров. Боевая нагрузка F-35B на тоже ниже, чем у базовой версии: 7 тонн вместо 8 тонн. И это при том, что у палубной версии нет встроенной пушечной установки.