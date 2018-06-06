Наступление на ИГ попало на видео

Наступление курдов на ИГ попало на видео

Как передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, ополченцы атакуют позиции боевиков в провинции Эль-Хасака и уже выбили их из района Факка. Курдов поддерживает международная коалиция во главе с США

В начале апреля сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от сирийского Манбиджа в провинции Алеппо, который контролируют бойцы ДСС.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут в скором времени уйти из Сирии , в связи с выполнением всех задач по борьбе с «Исламским государством». Однако позднее представитель коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон сообщил о возросшей активности ячеек группировки.