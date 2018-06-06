Ещё
Наступление на ИГ попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наступление курдов на ИГ попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Отряды курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС) начали наступление на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на севере страны. Кадры операции опубликовала сирийская радиостанция Furat FM.
Как передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, ополченцы атакуют позиции боевиков в провинции Эль-Хасака и уже выбили их из района Факка. Курдов поддерживает международная коалиция во главе с США.
В начале апреля сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от сирийского Манбиджа в провинции Алеппо, который контролируют бойцы ДСС.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут в скором времени уйти из Сирии, в связи с выполнением всех задач по борьбе с «Исламским государством». Однако позднее представитель коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон сообщил о возросшей активности ячеек группировки.
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.
Последние новости
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу314
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей121
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих165
Меркель отказалась пускать Россию в G8449
Сердюков получил новую работу97
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение