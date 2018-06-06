Сколько продлилась бы война России и Украины?

"Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию", — сказал Расмуссен.

Страны НАТО, по его словам, определенно подготовлены к "массированной атаке российских танков", но наилучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника.

В то же время Расмуссен подчеркнул, что Россия может присоединиться к альянсу в любое время, при условии, что будет соответствовать необходимым критериям.

"Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем", — добавил Расмуссен. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен изолировать Россию. "НАТО придерживается двойного подхода к РФ, сочетающего сдерживание и политический диалог", — отметил он.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.