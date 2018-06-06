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Сколько продлилась бы война России и Украины?
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Сколько продлилась бы война России и Украины? 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В случае военного столкновения России и Украины, последняя была бы побеждена за несколько дней, заявил в интервью Die Welt бывший генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.
"Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию", — сказал Расмуссен.
Страны НАТО, по его словам, определенно подготовлены к "массированной атаке российских танков", но наилучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника.
В то же время Расмуссен подчеркнул, что Россия может присоединиться к альянсу в любое время, при условии, что будет соответствовать необходимым критериям.
"Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем", — добавил Расмуссен. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен изолировать Россию. "НАТО придерживается двойного подхода к РФ, сочетающего сдерживание и политический диалог", — отметил он.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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