«Россия сможет занять Украину за несколько дней»

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил способность альянса противостоять «массированной атаке российских танков», а также предположил, что если бы Москва и Киев вступили в состояние военного конфликта, то Россия заняла бы Украину «за несколько дней».
«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал», — рассказал Расмуссен изданию Die Welt.
По его словам, страны НАТО «определённо готовы» к противостоянию России, однако Расмуссен подчеркнул, что сдерживание потенциального противника является лучшим способом поддержания мира.
Кроме того, он отметил, что Россия может присоединиться к альянсу.
«Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем», — добавил Расмуссен», — рассказал бывший глава организации.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попытки вести диалог с Россией и наладить более тесные отношения с ней.