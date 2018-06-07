«Россия сможет занять Украину за несколько дней»

Экс-генсек НАТО рассказал о способности России «занять Украину за несколько дней»

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал», — рассказал Расмуссен изданию Die Welt.

По его словам, страны НАТО «определённо готовы» к противостоянию России, однако Расмуссен подчеркнул, что сдерживание потенциального противника является лучшим способом поддержания мира.

Кроме того, он отметил, что Россия может присоединиться к альянсу.

«Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем», — добавил Расмуссен», — рассказал бывший глава организации.