НАТО обзаведется новыми командованиями

Новые командования НАТО будут развернуты в США и Германии

Новое морское командование НАТО будет развернуто в США , а командование по логистике — в Германии . Об этом заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 7-8 июня. "Мы расширим и утвердим новое морское командование по Атлантике в США, а также новое командование по логистике в Германии", — сказал он. Генсек сообщил, что альянс с 2020 года будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений. "Мы утвердим инициативу готовности НАТО "4 по 30". К 2020 году у нас будет в готовности 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, которые [на ротационной основе] в течение 30 дней будут [находиться] в готовности", — заявил он.