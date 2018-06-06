Ещё
НАТО обзаведется новыми командованиями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые командования НАТО будут развернуты в США и Германии 

ТАСС 6 июня 2018
Фото: Reuters
Новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике — в Германии. Об этом заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 7-8 июня.
"Мы расширим и утвердим новое морское командование по Атлантике в США, а также новое командование по логистике в Германии", — сказал он.
Генсек сообщил, что альянс с 2020 года будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений.
"Мы утвердим инициативу готовности НАТО "4 по 30". К 2020 году у нас будет в готовности 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, которые [на ротационной основе] в течение 30 дней будут [находиться] в готовности", — заявил он.
ТАСС: последние новости
Российские военные уничтожили корабельную группировку условного противника в Черном море В Литве столкнулись четыре бронемашины Авиаполк ВКС в Курской области получит еще минимум 12 истребителей Су-30СМ
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой232
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»189
Лазарева призналась в неизлечимой болезни36
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости23
«Газпром» отказался платить Украине63
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
01:20
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В мире Украина
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
01:47
Путин объяснил разницу между арестом Вышинского и Сенцова
Политика
01:32
Блогер открыла секрет красоты после комплимента от Путина
Политика
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
03:39
Кадырова порадовал ответ Путина о Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение