Под Псковом массово десантировались 1,5 тысячи бойцов

Всего в учении задействовано около двух тысяч десантников, десятки единиц боевой техники, а также шесть военно-транспортных самолетов, 14 бомбардировщиков и ударных вертолетов.

Более 1,5 тыс. десантников практически одновременно выполнили десантирование с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД в Псковской области

В первой волне на парашютах «Арбалет» десантировались разведподразделения 76-ой Псковской дивизии. Их задача — сразу захватить аэродром противника и, уничтожив подразделение охраны, обеспечить высадку основных сил — усиленного десантно-штурмового батальона общей численностью в полторы тысячи человек со штатной боевой техникой и специальными грузами для подразделений войсковой разведки.

Приземлившись, десантникам необходимо совершить 60-ти километровый марш по тылам противника, нарушить систему связи и управления его войсками, противовоздушную оборону и в районе населенного пункта Печоры уничтожить учебный центр боевиков.

Всего в учении задействовано около двух тысяч десантников, десятки единиц боевой техники, а также шесть военно-транспортных самолетов, 14 бомбардировщиков и ударных вертолетов 6-й армии ВВС и ПВО.