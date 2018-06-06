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Названо слабое место новейшего истребителя США
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Шторм стал для «всепогодного» новейшего истребителя США неразрешимой проблемой 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: pixabay
Британские ВВС не смогли обеспечить безопасность перелетов в плохую погоду, пишет The Times.
Долгожданные новейшие и самые дорогие истребители США не приземлились в Великобритании, пишет The Times. Причиной этому стали всего-то погодные условия.
Королевские военно-воздушные силы решили, что шторм и сильное волнение моря — это серьезные препятствие для истребителей, которые позиционировались, как «всепогодные», сообщает издание.
Подобное решение британских ВВС вызвало, мягко говоря, недоумение.
«Это стыд какой-то…», — заявил изданию один из источников в оборонном ведомстве— «совершенно непонятно почему из-за шторма нужно откладывать перелет всепогодного F-35.»
Британские ВВС объяснили это невозможностью обеспечить спасение летчика, если из-за каких-то неисправностей самолета, ему придется катапультироваться в море. Один из источников издания, объяснил излишнюю осторожность британских ВВС, наличием всего одного двигателя у F-35.
«За половину стоимости можно купить Eurofighter Typhoon, конструкция которого предусматривает 2 двигателя, что делает его более удобным и безопасным для перелетов через Атлантику», — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что стоимость одного F-35 составляет 150 миллионов фунтов.
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