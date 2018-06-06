Названо слабое место новейшего истребителя США

Шторм стал для «всепогодного» новейшего истребителя США неразрешимой проблемой

Британские ВВС не смогли обеспечить безопасность перелетов в плохую погоду, пишет The Times

Долгожданные новейшие и самые дорогие истребители США не приземлились в Великобритании , пишет The Times. Причиной этому стали всего-то погодные условия.

Королевские военно-воздушные силы решили, что шторм и сильное волнение моря — это серьезные препятствие для истребителей, которые позиционировались, как «всепогодные», сообщает издание.

Подобное решение британских ВВС вызвало, мягко говоря, недоумение.

«Это стыд какой-то…», — заявил изданию один из источников в оборонном ведомстве— «совершенно непонятно почему из-за шторма нужно откладывать перелет всепогодного F-35.»

Британские ВВС объяснили это невозможностью обеспечить спасение летчика, если из-за каких-то неисправностей самолета, ему придется катапультироваться в море. Один из источников издания, объяснил излишнюю осторожность британских ВВС, наличием всего одного двигателя у F-35.

«За половину стоимости можно купить Eurofighter Typhoon, конструкция которого предусматривает 2 двигателя, что делает его более удобным и безопасным для перелетов через Атлантику», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что стоимость одного F-35 составляет 150 миллионов фунтов.