Военные вооружились «Балканом»

ВС получили опытную партию новейших гранатометов «Балкан»

"Началась опытно-войсковая эксплуатация. Конкретных сроков принятия на вооружение сказать не могу, хотели принять ещё в прошлом году, но возникли непредвиденные трудности: все, что зависело от "Прибора", мы сделали, но наши смежники решали некоторые вопросы с госзаказчиком", — рассказал он в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2018"

По его словам, сейчас "Прибор" совместно с "Калашниковым" ведёт инициативную разработку нового гранатомёта калибром 40 миллиметров под различные носители, в том числе боевых роботов.

"Если наша актуальная разработка "Балкан" — пехотное оружие, то новый гранатомёт сможет устанавливаться на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолёты и катера. Пока все находится в стадии проработки, мы делаем макеты, смотрим, что выходит по баллистике. "Калашников" делает сам гранатомёт, мы же помогаем с боеприпасом", — пояснил собеседник агентства.

Среди особенностей нового автоматического гранатомета "Балкан" — повышенная по сравнению со своим предшественником гранатометом АГС-17 дальность стрельбы — 2,5 километра против 2,3. В "Балкане" используется новая конструктивная схема боеприпаса — с улетающей гильзой. Весит "Балкан" 32-33 килограмма — примерно столько же, сколько АГС-17.

Новый комплекс предназначен для уничтожения и подавления живой силы и поражения огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот, а также поражения объектов военной техники (автомобили, пусковые установки, радиолокационные станции и другое).

Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача выстрелов производится из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись как настильной, так и навесной траекториями.