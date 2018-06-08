Турция готова ударить по Ираку

По словам турецкого лидера, это произойдет, если иракские власти не смогут справиться с формированиями Рабочей партии Курдистана.
Турция нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур, если власти Ирака не справятся с формированиями Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Если Багдад сообщит, что не в состоянии решить проблему (с РПК — ред.), то мы, ни у кого более не спрашивая, нанесем удары по Синджару, Кандилю (оба на севере Ирака — ред.) и даже Махмуру (в 100 километрах к Багдаду — ред.)», — сказал президент Турции в эфире CNN Turk.
Ранее руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу, сообщил, что многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль ВС Турции, которые продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории. Министр отметил, что конечной целью турецких военнослужащих является район гор Кандиль, где находятся лагеря РПК.