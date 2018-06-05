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Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
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Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Ведомство выложило в Сеть необычное видео в честь значимой даты.
Росгвардия сняла и выложила на своем сайте и официальных страницах в социальных сетях ролик, посвященный Дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Эффектные боевые кадры учений ведомства прерываются известными строками прославленного русского поэта. В центре сюжета — девушка-служащая Росгвардии и интеллигентный молодой человек. Он решил позвонить ей прямо на службу, чтобы вкрадчиво и романтично напомнить о себе, читая по телефону стихотворение Пушкина.
У молодых людей диаметрально разные профессии, и они идут по жизни разными дорогами, но в какой-то момент пушкинское слово пробуждает в них самые светлые чувства, делая их близкими и объединяя.
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