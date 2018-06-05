Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина

Ведомство выложило в Сеть необычное видео в честь значимой даты.

Росгвардия сняла и выложила на своем сайте и официальных страницах в социальных сетях ролик, посвященный Дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Эффектные боевые кадры учений ведомства прерываются известными строками прославленного русского поэта. В центре сюжета — девушка-служащая Росгвардии и интеллигентный молодой человек. Он решил позвонить ей прямо на службу, чтобы вкрадчиво и романтично напомнить о себе, читая по телефону стихотворение Пушкина.

У молодых людей диаметрально разные профессии, и они идут по жизни разными дорогами, но в какой-то момент пушкинское слово пробуждает в них самые светлые чувства, делая их близкими и объединяя.