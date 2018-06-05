Российскую Арктику защитят «реактивные» танки

Минобороны. Арктические части Вооруженных сил России начали получать танки Т-80БВМ, которые за скорость и характерный звук двигателя прозвали «реактивными», сообщили «Известиям»

До конца 2018 года планируется полностью оснастить танками Т-80БВМ 80-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая базируется в поселке Печенга Мурманской области . В дальнейшем такие боевые машины получит 200-я бригада.

Т-80БВМ оснащены газотурбинными двигателями, которые легче запускаются в сильные морозы. При температуре воздуха ниже минус 40 градусов по Цельсию оперативная готовность машин достигается за считанные минуты, тогда как на разогрев дизельного двигателя на морозе уходит около 40 минут.

Т-80 приняты на вооружение в середине 1970-х, однако для арктических частей машины проходят серьезную модернизацию до Т-80БВМ. Всего планируется обновить и поставить в строй более сотни усовершенствованных машин, в настоящее время находящихся на складах Минобороны.

Помимо генератора и стартера, модернизация затронет систему управления огнем и комплексы управляемого вооружения танков. Для модернизации танков задействована производственная база «Омсктрансмаша»

Обновленные машины усилят ударную мощь и оперативные возможности войск в арктических районах страны, считает бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев . «В момент принятия на вооружение Т-80 был лучшим танком в мире, — сказал эксперт. — Прошедшие модернизацию машины по своим боевым качествам не уступают Т-90. А по скорости даже превосходят».