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Ил-276 впервые пройдет двойные испытания
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Транспортник Ил-276 впервые пройдет совместные государственные и сертификационные испытания 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Фото: ilyushin .org
Нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.
Сертификационные испытания нового российского транспортного самолета впервые в истории отечественной авиации будут проходить совместно с государственными, что позволит значительно сократить их сроки.
При этом в сообщении подчеркнуто, что впервые в истории создания военно-транспортных самолетов ТТЗ будет подготовлено и под нормы Минобороны, и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO).
В данный момент идет эскизное проектирование самолета и процесс утверждения тактико-технического задания в Минобороны России.
Ил-276 (ранее Ил-214) — многоцелевой транспортный самолет. Создан для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России. Грузовая кабина в сечении идентична Ил-76, но короче. По проекту самолёт МТС способен перевозить до 80% всех типов вооружений и военной техники при значительно меньших затратах.
Максимальная взлетная масса: около 70 тонн, грузоподъемность — около 20 тонн или 90 десантников. Дальность полета — 2000 км.
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