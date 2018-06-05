Ил-276 впервые пройдет двойные испытания

Транспортник Ил-276 впервые пройдет совместные государственные и сертификационные испытания

Нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.

Сертификационные испытания нового российского транспортного самолета впервые в истории отечественной авиации будут проходить совместно с государственными, что позволит значительно сократить их сроки.

При этом в сообщении подчеркнуто, что впервые в истории создания военно-транспортных самолетов ТТЗ будет подготовлено и под нормы Минобороны , и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В данный момент идет эскизное проектирование самолета и процесс утверждения тактико-технического задания в Минобороны России.

Ил-276 (ранее Ил-214) — многоцелевой транспортный самолет. Создан для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России . Грузовая кабина в сечении идентична Ил-76, но короче. По проекту самолёт МТС способен перевозить до 80% всех типов вооружений и военной техники при значительно меньших затратах.

Максимальная взлетная масса: около 70 тонн, грузоподъемность — около 20 тонн или 90 десантников. Дальность полета — 2000 км.