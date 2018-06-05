Израиль «повоюет» на границе с Россией

Израиль впервые примет участие в крупных учениях НАТО на границе с Россией

В крупномасштабных учениях «Saber Strike-18» («Удар сабли-18») на восточном фланге НАТО задействованы 18 тыс. солдат из 19 стран. Цель учений — продемонстрировать солидарность альянса, поскольку «военные маневры России все больше беспокоят ее ближайших соседней–членов НАТО», отмечает израильская газета Haaretz

Не являющийся членом НАТО Израиль впервые примет участие в учениях альянса «Saber Strike-18». Несколько десятков израильских десантников уже отправились в Восточную Европу, сообщила израильская газета Haaretz.

Израиль подключится к альянсу во второй части учений, где будет ограниченное число солдат. Там бойцы будут учиться вести бои в нескольких странах, противостоять авиаударам иностранных сил и преодолевать такие препятствия, как реки.

Латвии и Учения «Saber Strike-18» под руководством США начались с 3 июня на территории Польши и трех стран Балтии — Эстонии Литвы . Как заявляют представители командования НАТО, тренировки пройдут по всему восточному региону и будут длиться до 15 июня. Цель их — «демонстрация приверженности обязательствам и солидарности альянса», поскольку «военные маневры России все больше беспокоят ее ближайших соседей-членов НАТО».

«Saber Strike-18» не является провокацией России», — подчеркивают в НАТО. Альянс уже разместил около 6 тыс. военнослужащих в странах Балтии и Польше. Министерство обороны Литвы также объявило о начале крупнейших в стране национальных учений «Грозовой шторм», где задействовано около 9 тыс. военнослужащих.

Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Македония, Испания, Румыния, Норвегия и Чехия. Кроме того, в учениях принимаю участие Великобритания

Египтом, Напомним, Израиль обладает статусом основного союзника США вне НАТО, наряду с Австралией Японией и др.