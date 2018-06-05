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НАТО пометило Калининград красным на своих картах
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Калининград оказался «вражеской» территорией на учениях НАТО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Wikipedia
Учения НАТО Saber Strike-2018 проходят в Польше и странах Балтии с 3 июня.
На официальной странице второго кавалерийского полка США в Twitter был опубликован снимок, посвященный масштабным учениям НАТО под названием Saber Strike-2018. Однако явным недочетом фотографии является то, что на ней можно разглядеть Калининград, причем его территория выделена красным цветом.
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Пользователи Сети отметили, что на карте явно можно увидеть выдвижение подразделений из Германии в Польшу с целью блокировки Калининграда с юго-запада. При этом другая часть намерена морем передислоцироваться в Литву, чтобы совершить блокировку с северо-востока.
Кроме того, ряд пользователей подчеркнул, что условные обозначения, которые выделены на карте красным цветом, по правилам НАТО обозначают условного «противника». Таким образом, обведенная территория Калининграда красным цветом обозначена как «вражеская» территория.
Учения НАТО Saber Strike-2018 проходят в Польше и странах Балтии с 3 июня.
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