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Встреча президента Грузии с главой объединенного командования трансформации НАТО
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Встреча президента Грузии с главой объединенного командования трансформации НАТО 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Тбилиси, 4 июня /Синьхуа/ — Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня встретился с главой объединенного командования трансформации НАТО /SACT/ генералом Денисом Мерсье, сообщила администрация президента.
Президент Грузии поблагодарил НАТО за политическую и практическую помощь, ознакомил с проводимыми в стране реформами, направленными на усиление обороноспособности и интеграции в НАТО.
Д. Мерсье встретился также с министром обороны Грузии Леваном Изория и начальником генерального штаба ВС Владимиром Чачибая. —0—
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